Хабаровский «СКА-Нефтяник» взял «серебро» чемпионата России

В Хабаровском крае подвели итоги выступления «СКА-Нефтяника» в чемпионате России по хоккею с мячом. По результатам финальных игр хабаровская команда стала серебряным призером турнира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В решающем противостоянии подопечные Михаила Юрьева сошлись на льду с московским «Динамо». Матч выдался напряженным: в начале встречи армейцы завладели инициативой, ведя в счете 2:0 благодаря дублю Юрия Шардакова. Однако москвичи смогли отыграться еще до перерыва. Во втором тайме хабаровчане дважды сравнивали счет, но в финальном отрезке столичный клуб оказался сильнее. Итоговый счет встречи — 6:8.
По данным профильного ведомства, в этом сезоне «СКА-Нефтяник» установил абсолютный рекорд национальных первенств, одержав 21 победу подряд на пути к финалу. Кроме того, игры хабаровской команды стали самыми посещаемыми в стране: на домашних трибунах за сезон побывало 99 500 зрителей.
Третье место и бронзовые медали чемпионата завоевал архангельский «Водник», который в матче за «бронзу» обыграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:1.
