Ученый оценил перспективу увеличения жизни большинства людей до 120 лет

Увеличение продолжительности жизни большинства людей до 120 лет в обозримой перспективе невозможно, потому что современная медицина не способна радикально замедлить или остановить процессы старения организма. Для изменения ситуации потребуются прорывные исследования в биологии старения.
Об этом ТАСС заявил российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский на научной конференции «День Бластима 2026» в МГУ: «Библейские 120 лет остаются самой известной цифрой в дискуссии о человеческом долголетии. Реальность при этом выглядит куда жестче: люди старше 110 лет встречаются крайне редко, а каждый подтвержденный случай сверхдолголетия становится предметом углубленного исследования. Поэтому разговор о пределе жизни сверхдолгожителей сегодня идет не вокруг массового опыта, а вокруг единичных рекордов и попыток понять, что именно они говорят о возможностях человеческого организма. В настоящее время трудно говорить о массовом дожитии людей даже до 120 лет, в то время как оценка максимальной продолжительности жизни в 150 лет является скорее смелым предположением, чем доказанным фактом».
Ученый отметил, что рост ожидаемой продолжительности жизни, наблюдавшийся в XX веке, в некоторых благополучных странах в последние десятилетия существенно замедлился, а в части случаев и вовсе стагнирует:
«Из этого следует жесткий вывод: классическая медицина уже исчерпала свои возможности к продлению жизни. Она научилась спасать от инфекций, лучше справляться с частью сердечно-сосудистых и других хронических болезней, но не может радикально менять сам процесс старения. Чтобы снова резко сдвинуть человеческое долголетие вверх, нужны не очередные улучшения терапии отдельных болезней, а прорывные исследования в биологии старения».
Вместе с тем Лидский считает, что предела человеческой жизни в теории может не существовать, но на ее увеличение могут уйти миллионы лет эволюции: «Продолжительность жизни эволюционно пластична, у разных видов она различается на порядки, а сама история эволюции приматов показывает, что большие сдвиги в долголетии возможны в короткое время. Люди удвоили свою продолжительность жизни по сравнению с шимпанзе всего за 7 миллионов лет прошедшие со времен нашего расхождения. В этом контексте нынешний человеческий срок жизни не выглядит как непреодолимый потолок».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.