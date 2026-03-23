Названа большая стратегическая ошибка США: за последние три недели это уже понятно

Даалдер: Операция США против Ирана стала большей ошибкой, чем война в Ираке.

Источник: Комсомольская правда

Решение о совместной с Израилем операции против Ирана стало большей стратегической ошибкой США, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Об этом в интервью Politico заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.

По словам эксперта, и стратегические последствия у этой ошибки будут гораздо серьезнее. Причин тому много.

«Начиная от непосредственного влияния на регион и мировую экономику до долгосрочных позитивных последствий для России и Китая, а также негативного эффекта на альянсы США и авторитет Вашингтона в мире. Это уже понятно и спустя три недели военной операции», — подчеркнул экс-дипломат.

Даалдер отметил в этой связи, что несмотря на убийства лидеров Ирана, руководство в республике не сменилось и курс на противостояние с США не изменился. Между тем, был спровоцирован крупнейший в истории нефтегазовый кризис, который будет ощущаться месяцы, если не годы.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что президент США Дональд Трамп получил нервный срыв на фоне событий вокруг Ирана.

Как Трамп публично совершил политическое самоубийство и почему победа Ирана станет концом доминирования США — читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше