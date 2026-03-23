Новая схема избирательных округов утверждена в Красноярском крае

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края утвердили схему избирательных округов для проведения выборов регионального парламента, которые пройдут этой осенью. В Заксобрании напомнили, что прежний документ был принят в апреле 2016 года и срок его действия истек. Новая схема также утверждена на ближайшие 10 лет. Она учитывает новую территориальную организацию местного самоуправления 2025 года и другие изменения. За десять лет увеличилось население Красноярска, город расширился за счет присоединения новых территорий. В соответствии с законом нормы представительства по округам не могут превышать 30 процентов, это также нашло свое отражение, — говорит председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова. Депутат также подчеркнула, что в целом избирательные округа в своем большинстве будут соответствовать территориальному делению, и избиратели не почувствуют существенной разницы по сравнению с привычной схемой. Согласно схеме образуются 22 одномандатных округа и по одному двухмандатному — в Таймырском и Эвенкийском муниципальных округах. Средняя норма представительства — около 90 тысяч избирателей.