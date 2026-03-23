Красноярцы поделились своим мнением о безделье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 марта во всем мире отмечался Всемирный день безделья. SuperJob провел опрос и узнал, как горожане воспринимают этот день.
Для 32% красноярцев безделье — это отдых и расслабление. 16% понимают его буквально — как полное ничегонеделание, 14% считают пустой тратой времени, 10% связывают с ленью, а 9% ощущают скуку или апатию. 7% видят безделье как лежание на диване с телефоном или пультом, а 5% — как сон.
Женщины чаще представляют безделье как отдых, прогулки и чтение, мужчины — как потерю времени.
Идеальный день безделья у красноярцев выглядит так: 28% мечтают провести его за телевизором, компьютером или телефоном, 15% — поспать и восстановить силы, 14% — на свежем воздухе, 12% — насладиться едой, 10% — провести время с семьей, 7% — отправиться в путешествие. Хобби, творчество и дача интересуют по 4% участников, 9% затруднились ответить.