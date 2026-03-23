Красноярцы поделились своим мнением о безделье

Для 32% красноярцев безделье — это отдых и расслабление. 16% понимают его буквально — как полное ничегонеделание, 14% считают пустой тратой времени, 10% связывают с ленью, а 9% ощущают скуку или апатию. 7% видят безделье как лежание на диване с телефоном или пультом, а 5% — как сон.