Умерла Кэрри Энн Флеминг, актриса из сериала «Сверхъестественное»

Кэрри Энн Флеминг скончалась в возрасте 52 лет.

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по сериалам «Сверхъестественное» и «Я — зомби», умерла в 52 года от рака груди. Об этом сообщил журнал Variety. Коллега по «Сверхъестественному» Джим Бивер подтвердил ее смерть 26 февраля.

«Кэрри кончалась 26 февраля в городе Сидни в Британской Колумбии», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Флеминг родилась в Канаде в 1974 году. Занималась драматическим искусством в Виктории, играла в театре и танцевальной труппе. Снималась в фильмах «Мастера ужасов», «Зубная фея», «Кровососы» и участвовала в постановках «Шум за сценой», «Ромео и Джульетта». Также многим поклонникам она известна по ролям в сериале «Сверхъестественное». У актрисы осталась дочь Мадалин Роуз.

Ранее KP.RU сообщил, что умерла Галина Ковальска, актриса фильма «Санаторий “Под клепсидрой”». Знаменитости было 84 года. Галина Ковальска была настоящей иконой польского кино, ее знали далеко за пределами родной страны. Она снялась во многих фильмах, преимущественно выбирая жанр комедия.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
