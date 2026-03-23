Социальные пенсии нижегородцев вырастут на 6,8% с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года Отделение Соцфонда по Нижегородской области проведет автоматическую индексацию социальных пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР. Выплаты будут увеличены на 6,8% в соответствии с утвержденным коэффициентом, что коснется 63 903 получателей в регионе.
В результате перерасчета социальная пенсия по старости поднимется до 9 424 рублей, для инвалидов I группы — до 18 848 рублей, а для детей-инвалидов — до 22 618 рублей. Процесс пройдет в беззаявительном порядке на основании данных Соцфонда, поэтому гражданам не нужно лично обращаться в клиентские службы. Увеличенные суммы начнут поступать уже в апреле.
Специалисты фонда также предупреждают о возможной активности мошенников в период индексации. Жителям напоминают, что сотрудники ОСФР никогда не запрашивают персональную информацию или коды подтверждения по телефону. Всю официальную информацию о перерасчете можно получить через личный кабинет на портале Госуслуг или в отделениях фонда.
