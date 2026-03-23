Москвичи сдали на утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

Наибольшим спросом пользуется вывоз стиральных машин и холодильников — москвичи сдали более чем по 34 тыс. единиц каждого вида предметов. За ними следуют газовые и электрические плиты и диваны. Кроме того, горожане сдают посудомоечные машины, духовые шкафы, чугунные и акриловые ванны, раковины, кровати, спортивный инвентарь, оргтехнику и даже автомобили. За все время работы сервиса с 2021 года вес вывезенных вещей составил почти 3,5 тысячи тонн.