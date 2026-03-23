Москвичи сдали на утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

Свыше 130 тыс. единиц крупногабаритной техники и мебели жители Москвы сдали на утилизацию с 2021 года с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Это отвечает задачам национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Наибольшим спросом пользуется вывоз стиральных машин и холодильников — москвичи сдали более чем по 34 тыс. единиц каждого вида предметов. За ними следуют газовые и электрические плиты и диваны. Кроме того, горожане сдают посудомоечные машины, духовые шкафы, чугунные и акриловые ванны, раковины, кровати, спортивный инвентарь, оргтехнику и даже автомобили. За все время работы сервиса с 2021 года вес вывезенных вещей составил почти 3,5 тысячи тонн.
С помощью сервиса все вещи направляют на специализированные предприятия. Там они проходят тщательную сортировку, их разбирают на фрагменты. Далее ценные ресурсы, такие как металл, отправляются на переплавку. Они получают новую жизнь в виде строительных конструкций или деталей машин. Пластик перерабатывают в гранулы, которые находят применение в производстве самых разных бытовых товаров, например садовой мебели, одежды или упаковки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.