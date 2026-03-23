Движение в центре Челябинска ограничат с 23 марта и до весны 2029 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, с 22:00 понедельника вводится ограничение движения транспорта по крайне правой полосе улицы Красная на участке от улицы Коммуны до улица Карла Маркса.
А с 07:00 1 апреля закрывается движение по улице Коммуны на участке от улицы Красная до улицы Васенко.
«Завершить все работы подрядчик ООО “Голос. Строительство” планирует до 1 мая 2029 года», — напомнили в мэрии.
Водителей просят учитывать информацию и планировать маршрут заранее.