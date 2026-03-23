Гладков призвал жителей приграничья не носить камуфляж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям 15-километровой зоны от границы с призывом отказаться от ношения камуфляжной одежды. По его словам, это может спровоцировать удары как по людям, так и по объектам, где они находятся.

«Хотел просить наших жителей исключить из своей одежды камуфляжную зеленую форму. Помните, что это может привести к ударам Мы должны проговорить с командирами частей, чтобы исключить посещение в пятнадцатикилометровой зоне социальных объектов и очень внимательно к этому относиться. Все это может привести к гибели наших жителей, а это недопустимо», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков также сообщил о поручении исключить остановки военного транспорта вблизи магазинов и других гражданских объектов в приграничной зоне.

В феврале губернатор уже обращался к жителям приграничья с просьбой отказаться от ношения камуфляжа.

Накануне беспилотник атаковал село Смородино в тот момент, когда там находился глава Белгородской области. Сотрудник Росгвардии сбил дрон из стрелкового оружия, пострадавших и разрушений не было. Губернатор и местные жители укрылись в доме культуры.

Гладков посетил Смородино после атаки ВСУ на почту и магазин в селе 21 марта. В результате удара погибли четыре женщины.