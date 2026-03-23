Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более сотни пьяных водителей остановили за выходные в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие выходные на дорогах Красноярского края инспекторы остановили 107 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие выходные на дорогах Красноярского края инспекторы остановили 107 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

15 из них уже ранее привлекались к ответственности за подобные нарушения. Теперь их ждет уголовная ответственность. 21 водитель из остановленных вовсе не имел права управления автомобилем.

Так, любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Краевое МВД напоминает, что пьянство за рулем не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасное нарушение.