Более сотни пьяных водителей остановили за выходные в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие выходные на дорогах Красноярского края инспекторы остановили 107 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
15 из них уже ранее привлекались к ответственности за подобные нарушения. Теперь их ждет уголовная ответственность. 21 водитель из остановленных вовсе не имел права управления автомобилем.
Так, любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Краевое МВД напоминает, что пьянство за рулем не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасное нарушение.