В Красноярск из Китая завезли десять тонн перцев с опасным вредителем

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз десяти тонн зараженных перцев. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в овощах эксперты нашли опасного вредителя — западного цветочного трипса.
Партия прибыла в наш регион из Китая. Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. Теперь ее разрешено использовать на территории края.
Западный цветочный трипс — чрезвычайно опасное насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.