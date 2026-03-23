В Красноярск из Китая завезли десять тонн перцев с опасным вредителем

В Красноярске предотвратили ввоз зараженных перцев.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз десяти тонн зараженных перцев. Как пишет пресс-служба ведомства, в результате лабораторных исследований в овощах эксперты нашли опасного вредителя — западного цветочного трипса.

Партия прибыла в наш регион из Китая. Зараженную продукцию обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека. Теперь ее разрешено использовать на территории края.

Западный цветочный трипс — чрезвычайно опасное насекомое, которое поражает не только листья и стебли, но и почву. В России этот вид насекомых включен в перечень карантинных объектов.