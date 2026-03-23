В Тульской области будущие медики встретились с работниками здравоохранения

Учащиеся Тульского областного медицинского колледжа встретились с представителями медучреждений. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.
В ходе встречи они узнали о самых актуальных вакансиях в сфере здравоохранения Тульской области, познакомились с условиями труда и перспективами карьерного роста, а также получили информацию о мерах поддержки молодых специалистов, действующих в регионе. Особый интерес вызвала демонстрация реанимобиля службы скорой помощи. Учащимся показали современное медицинское оборудование, которым оснащена машина, и подробно рассказали о работе бригады в экстренных ситуациях.
«Подобные встречи помогают выпускникам сделать осознанный выбор первого рабочего места и быстрее адаптироваться в профессии, а медицинским организациям — привлечь мотивированные и квалифицированные кадры», — подчеркнул директор Тульского областного медицинского колледжа Алексей Денисов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.