Открытие «Нового музея театра»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 марта в Международный день кукольника Донецкий театр кукол торжественно открыл двери в Новый музей театра.
Красную ленточку перерезали Генеральный директор-художественный руководитель театра Ольга Арутинова и Заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Андрей Крамар.
Открытие музея стало первым проектом в рамках соглашения Бахрушинского театрального музея с Донецким театром кукол. Это сотрудничество нацелено на восстановление и развитие культурной среды Республики. Новый музей Донецкого театра кукол важная просветительская площадка, где будут проводиться обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы.
Об этом сообщил ТГ-канал Минкульта ДНР.
