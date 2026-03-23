Открытие «Нового музея театра»

Открытие музея стало первым проектом в рамках соглашения Бахрушинского театрального музея с Донецким театром кукол. Это сотрудничество нацелено на восстановление и развитие культурной среды Республики. Новый музей Донецкого театра кукол важная просветительская площадка, где будут проводиться обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы.