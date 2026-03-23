Новый офис врача общей практики заработал в деревне Березовка

В деревне Березовка Богородского муниципального округа 20 марта 2026 года торжественно открыли новый офис врача общей практики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Модульное здание возвели и оснастили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. На церемонии присутствовали чиновники администрации, медики и местные жители.
Первый замглавы Богородского округа Александр Захаров подчеркнул: совместными усилиями области и муниципалитета созданы удобные условия для пациентов. Теперь жители получат профессиональную помощь, включая физиотерапию, прямо у себя под боком.
Минздрав Нижегородской области сообщил: проект обошелся в сумму свыше 26 млн рублей. Деньги пошли на расчистку участка, строительство, покупку 150 единиц техники и мебели.
Главврач Богородской ЦРБ Светлана Тебекина рассказала о том, какое было получено оборудование: тонометры, фонендоскопы, холодильники для лекарств, термоконтейнеры, шины, носилки, ПК с интернетом, ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, экспресс-анализаторы сахара, холестерина и кардиомаркеров, физиотерапевтические приборы, пеленальный стол, кушетки и спецмебель.
Офис располагает кабинетами врача и фельдшера, смотровой, процедурной и физиотерапевтической комнатами. Подключен к сетям света, воды и канализации.
Прием ведут врач Любовь Кузнецова, фельдшер Ирина Суханова и медсестра Наталья Поршнева.
«Раньше пункт был в жилом доме — не по стандартам. Теперь с интернетом и техникой пациенты проходят осмотры, анализы и получают результаты на месте, без поездок в другие клиники», — отметила Любовь Кузнецова.
Новый пункт охватит деятельностью 1,5 тыс. жителей Березовки, включая детей и взрослых.
Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина.