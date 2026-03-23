Социальные пенсии новосибирцев вырастут почти на 7%

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%, сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.
Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек, включая получателей социальных пенсий и граждан, имеющих право на государственное пенсионное обеспечение — среди них участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от радиационных катастроф и другие льготные категории.
Размер индексации ежегодно утверждается правительством и зависит от роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
Социальные пенсии назначаются тем, кто не имеет достаточного трудового стажа для страховой пенсии. Если выплата оказывается ниже регионального прожиточного минимума, пенсионеру положена социальная доплата, чтобы общий доход достиг установленного уровня.
