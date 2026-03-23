Старшеклассники в России смогут отказаться от профильного обучения с 2027 года

С 1 сентября 2027 года у учеников 10-х и 11-х классов появится возможность изучать все предметы только на базовом уровне без привязки к узкому профилю. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко, сообщает Ямал 1.