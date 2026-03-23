Пять свердловских спектаклей претендуют на «Золотую маску».

Пять спектаклей театров Свердловской области включены в программу 32-го сезона Национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакли будут показаны с марта по июнь на ключевых площадках Москвы и Екатеринбурга, сообщает департамент информполитики региона.
В номинации «Театр кукол» участвует спектакль «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол, переносящий зрителей в нэповскую Москву 1925 года. Герои постановки ведут внутренний диалог с новой реальностью, находя спасение в мире иллюзий, заключенном в стенах квартиры. Премьера состоится 12 апреля на Малой сцене театра «Мастерская “12”» Никиты Михалкова в Москве.
В номинации «Современный балет» представлен спектакль «Каменный цветок» театра «Урал Опера Балет», основанный на мифологии сказов Бажова и музыке Сергея Прокофьева. Постановка рассказывает историю об особом «уральском народе», ищущем внутреннюю опору в мире, где все может утратить живую сущность. Спектакль пройдет 24 апреля на сцене театра в Екатеринбурге.
Спектакль «Алиса в Зазеркалье» театра «Урал Опера Балет» участвует во внеконкурсной программе для детей. Сцена превращается в шахматную доску, где героиня проходит через страхи и испытания, находит себя и возвращается в реальность, готовая к новому этапу жизни. Премьера состоится 25 апреля в Екатеринбурге.
Еще один детский спектакль — «Дюймовочка» театра балета «Щелкунчик». Показ запланирован на 2 мая в Москве на сцене театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова.
Свердловский театр музыкальной комедии представил мюзикл «Переполох в курятнике», рассказывающий о дружбе честного лисенка и мечтательного цыпленка, чьи отношения нарушают привычный порядок и меняют окружающий мир. Спектакль состоится 6 мая на основной сцене Театра имени Евгения Вахтангова в Москве.
Министр культуры Свердловской области Илья Марков подчеркнул, что это не только профессиональное признание, но и отражение труда людей, искренне любящих театр и вкладывающих в него душу. Он отметил особую значимость детских спектаклей, которые формируют интерес к театру и сохраняют культурное наследие.
Всего на 32-й конкурсный цикл Национальной театральной премии «Золотая маска» поступило 789 заявок из 83 регионов и 163 городов России. Лауреатов премии объявят в июне 2026 года.