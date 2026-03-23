Воду отключат на двух улицах в Воронеже 24 марта

Во вторник, 24 марта, часть домов Воронежа временно останется без холодного водоснабжения. Как сообщили в городском водоканале, в течение дня запланированы плановые ремонтные работы.
Специалисты будут менять пожарный гидрант на бульваре Победы, 8. Для обеспечения безопасности проведения работ и соблюдения технологии подача воды будет приостановлена с 9:30.
Под отключение попадают многоквартирные дома по следующим адресам:
— бульвар Победы, №№ 8, 10, 12, 14, 16;
— улица Жукова, № 6.
Водоснабжение возобновят после 14.00.