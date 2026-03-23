Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воду отключат на двух улицах в Воронеже 24 марта

Специалисты проведут плановые работы на пожарном гидранте на бульваре Победы.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 24 марта, часть домов Воронежа временно останется без холодного водоснабжения. Как сообщили в городском водоканале, в течение дня запланированы плановые ремонтные работы.

Специалисты будут менять пожарный гидрант на бульваре Победы, 8. Для обеспечения безопасности проведения работ и соблюдения технологии подача воды будет приостановлена с 9:30.

Под отключение попадают многоквартирные дома по следующим адресам:

— бульвар Победы, №№ 8, 10, 12, 14, 16;

— улица Жукова, № 6.

Водоснабжение возобновят после 14.00.