В Лондоне подожгли четыре машины скорой помощи, принадлежащих еврейской общине

В еврейском районе Голдерс-Грин на севере Лондона неизвестные подожгли четыре автомобиля, принадлежащие службе скорой помощи еврейской общины, сообщает местная полиция. Инцидент расследуется как преступление на почве антисемитизма.
По словам представителя правоохранительных органов Сары Джексон, на месте происшествия были слышны взрывы — предположительно, из-за канистр с газом в автомобилях. В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители предполагают, что в преступлении участвовали три человека, однако пока никто не задержан.
В результате поджогов никто не пострадал. Жителей близлежащих домов эвакуировали, некоторые дороги временно перекрыли. Все возгорания удалось ликвидировать оперативно.
