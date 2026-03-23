Готовьте деньги: с 2028 года волгоградцам начнут отключать смартфоны

Волгоградцев, как и всех россиян, предупредили о грядущих переменах в работе мобильной связи. Привычные смартфоны могут превратиться в «кирпичи», если их вовремя не внести в специальный реестр. Как сообщает «Коммерсант», в стране планируют запустить единую базу IMEI-номеров, без регистрации в которой гаджет просто не подключат к сети.
Нововведения собираются внедрять поэтапно. Уже в 2027 году власти могут потребовать жестко привязать уникальный номер телефона (IMEI) к номеру сим-карты абонента. А с 2028 года правила станут еще суровее: работать на сетях операторов связи смогут только те устройства, которые прошли официальную проверку и попали в базу.
Самое неприятное для горожан — за «легализацию» смартфона придется платить. Предполагается, что за обычную регистрацию введут фиксированный сбор. Но если ваш аппарат окажется из «серых» поставок — ввезен в страну неофициально, раскошелиться придется серьезнее — сбор может составить определенный процент от рыночной стоимости устройства.
Эксперты объясняют такие меры борьбой с огромным теневым рынком электроники, объем которого уже перевалил за триллион рублей. Власти рассчитывают «обелить» продажи и перекрыть каналы незаконного ввоза техники.
Пока проект находится в стадии обсуждения, но сроки уже обозначены. Если ваш смартфон куплен в крупном сетевом магазине, проблем должно быть меньше, а вот любителям заказывать технику на сомнительных площадках или привозить из-за границы стоит приготовиться к дополнительным проверкам и расходам.
Ранее сообщалось, что в апреле волгоградцы потеряют доступ к популярному мессенджеру.