В Донецкой Республике стартовала Международная акция «Сад памяти»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Представители Минприроды ДНР, сотрудники лесничеств, а также волонтеры и местные жители высадили 20 000 сеянцев сосны крымской на территории Артемовского участкового лесничества. Общая площадь озеленения составила 4,6 гектара.

Акция проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Проведение акции способствует выполнению государственных программ по воспроизводству лесов, повышению экологической устойчивости территорий и сохранению исторической памяти. Мероприятия в рамках акции “Сад памяти” будут продолжены на территории Донецкой Народной Республики», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Алексей Шебалков.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

