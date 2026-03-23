Красноярские врачи начали использовать ИИ для борьбы с туберкулезом

В Красноярском крае реализуется уникальный проект: создан скрининговый центр для раннего выявления туберкулеза с помощью искусственного интеллекта.
В 2026 году все цифровые флюорографические установки в крае оснастили специальными модулями и программным обеспечением. Они позволяют автоматически передавать снимки органов грудной клетки в региональную систему медицинских телекоммуникаций. Там ИИ проводит анализ. Если система заподозрит патологию, она передает информацию рентгенологам краевого противотуберкулезного диспансера.
Задача программы — указать врачу на изменения, выявленные при исследовании. Рентгенологи и фтизиатры диспансера оперативно, в течение одного дня, проводят консультацию и выносят заключение. Они определяют, нужны ли дополнительная диагностика и осмотр специалистов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Сервис позволяет врачам идентифицировать пациента, узнать, в каком медучреждении края сделан снимок, и к какой поликлинике прикреплен человек. Извещение о результатах исследования и рекомендация пройти консультацию поступает в личный кабинет пациента на портале Госуслуг. Информация также дублируется участковому терапевту для дополнительного оповещения по телефону.
Система помогает отслеживать и контролировать своевременность обращения пациента к врачу.
На прием к фтизиатру краевого диспансера пациент может попасть быстро — в течение одного-двух дней. Записаться можно через Госуслуги, МАХ или лично в поликлинике диспансера.
Успешному запуску проекта предшествовала кропотливая работа. Сначала рентгенологи отобрали критерии, по которым искусственный интеллект оценивает наличие патологий. Затем «МосМедИИ» провел машинное обучение. Министерство здравоохранения края выделило средства на покупку оборудования и программного обеспечения. Специалисты обеспечили его интеграцию в региональную медицинскую систему телекоммуникаций.
С начала 2026 года с использованием системы выявили 23 пациента с подозрением на заболевания органов грудной клетки. Всем назначили дополнительные исследования и консультации врачей. Диагностирован один случай туберкулеза — пациент уже начал лечение. Еще семи пациентам рекомендовали обратиться в другие специализированные клиники для уточнения диагноза.
Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко подчеркнул значимость проекта: «Искусственный интеллект открывает перед нами новые горизонты в борьбе с такими серьезными заболеваниями, как туберкулез. Внедрение передовых технологий в медицинскую практику позволяет значительно повысить точность и скорость диагностики. Это критически важно для своевременного начала лечения и спасения жизней. Мы гордимся тем, что Красноярский край стал пионером в системном применении искусственного интеллекта для выявления туберкулеза, делая медицину более доступной и эффективной для каждого жителя региона».
Проект разработали и реализовали министерство здравоохранения Красноярского края, Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр, Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1, платформа для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью сервисов искусственного интеллекта «МосМедИИ».