Перед Пасхой многие нижегородцы будут проводить весеннюю генеральную уборку. В связи с этим эксперты рассказали о пользе мытья окон, сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Регулярное мытье окон служит эффективным средством для улучшения эмоционального состояния.
Один из традиционных весенних ритуалов русских имеет большое значение для психологического состояния: помимо улучшения естественного освещения, снижается уровень стресса, так как челрвек испытывает удовлетворение от выполненной работы.
Удаление грязи с оконных стекол разрушает барьер, отделяющий человека от внешнего мира, что вызывает ощущение покоя. Исследования Стивенса и Каплана подтверждают, что доступ к солнечному свету и четкое видение окружающей природы, даже если это всего лишь дерево за окном, способствуют снижению уровня гормона стресса кортизола.
Кроме того, ощущается положительный эффект от «небольших достижений», возникающих при завершении определенного этапа деятельности. Процесс уборки характеризуется немедленным и очевидным результатом.
В условиях, когда профессиональные задачи часто кажутся размытыми и длительными, мытье окон дает быстрое ощущение контроля над своей жизнью и окружающей обстановкой. Это весьма эффективно для снижения тревожности, а монотонные движения при протирании стекла и сосредоточенность на тактильных ощущениях погружают человека в состояние «потока».
Стоит отметить, что этот метод работает только при добровольной уборке. Если же мытье окон воспринимается как навязанная и обременительная обязанность, это может, наоборот, усилить чувство разочарования и привести к выгоранию.
