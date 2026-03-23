В Омске учебный автомобиль проехал на красный свет

Инцидент произошёл на Левом берегу.

Источник: Om1 Омск

В Омске сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали проезд на красный свет учебного автомобиля. Нарушение произошло на перекрёстке улиц Дианова и Дергачёва.

Как сообщили в ведомстве, факт выявили в ходе мониторинга безопасности дорожного движения. Автомобиль был с опознавательными знаками «Учебное транспортное средство».

Этот случай стал поводом для обращения к руководителям автошкол с призывом усилить контроль за качеством обучения и дисциплиной инструкторов.

В Госавтоинспекции напомнили, что проезд на запрещающий сигнал светофора (ст. 12.12 КоАП РФ) считается одним из самых опасных нарушений и часто приводит к тяжёлым ДТП. «Допускать его в процессе обучения — значит формировать у будущего водителя опасные привычки», — отмечается в сообщении.

Инспекторы также обратились к инструкторам с просьбой быть внимательными и помнить, что они формируют культуру вождения у новых участников дорожного движения.