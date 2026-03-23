«Это будет катастрофой»: экс-чиновник США предупредил Трампа о последствиях высадки десанта у Ирана

Ранее бывший директор контртеррористического центра также прокомментировал свою отставку, отметив, что не согласен с решением президента США Дональда Трампа начинать военную операцию против Ирана. Джо Кент подчеркнул, что для него было честью работать под руководством американского лидера, однако принципы заставили его покинуть пост.