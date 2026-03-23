«Это будет катастрофой»: экс-чиновник США предупредил Трампа о последствиях высадки десанта у Ирана

Решение о высадке американского военного контингента на острове Харк, расположенном в Персидском заливе, может привести к тяжелым последствиям для Вашингтона. С таким предупреждением выступил бывший глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент.
«Я просто думаю, что это будет катастрофой. По сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами», — уточнил Кент.
Ранее бывший директор контртеррористического центра также прокомментировал свою отставку, отметив, что не согласен с решением президента США Дональда Трампа начинать военную операцию против Ирана. Джо Кент подчеркнул, что для него было честью работать под руководством американского лидера, однако принципы заставили его покинуть пост.
В YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона Кент также затронул позицию Израиля. Он заявил, что Тель-Авив опасался заключения возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном и прилагал все усилия, чтобы сорвать переговорный процесс.