Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о нашествии комаров после снежной зимы

В 2026 году в Волгоградской области возможно нашествие комаров. Как сообщили в «Парламентской газете» со ссылкой на лабораторию биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, снежная зима создала райские условия для выживания насекомых, из-за чего к маю, при условии тёплой и влажной погоды, ожидается всплеск активности кровососущих.

После таяния снега образуются временные водоёмы, которые впоследствии станут своего рода инкубаторами для размножения.

— Комары, как известно, присутствуют всегда. Однако их популяция напрямую зависит от наличия заболоченных территорий, которые служат постоянными местами для размножения. Следовательно, численность насекомых варьируется: в болотистой местности она одна, а на возвышенностях — другая, — приводят журналисты слова руководителя отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Александра Бутенко.

Отметим, по информации эксперта, в зоне риска территории, прилегающие к бассейну Волги, в частности, Астраханская и Волгоградская области. Там, помимо образования временных водоёмов из-за таяния снега, близко к поверхности подходят грунтовые воды. Многие из таких территорий располагаются вблизи населенных пунктов, включая крупные города.

Фото из архива ИА «Высота 102».