В Прикамье стартовала акция в честь 90-летия Госавтоинспекции

Она продлится до 1 октября 2026 года.

Госавтоинспекция Пермского края объявила о начале интернет-акции #СпасибоИнспектор.

Мероприятие приурочено к 90-летнему юбилею ведомства и направлено на формирование положительного образа сотрудников ГИБДД, а также воспитание социальной ответственности участников дорожного движения.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо опубликовать на своей странице «ВКонтакте» историю благодарности, случай помощи инспектора на дороге или рассказ о его повседневной службе. Публикации должны сопровождаться хэштегом #СпасибоИнспектор и отметкой официального аккаунта ведомства во «ВКонтакте». Также нужно подписаться на страницы Госавтоинспекции в соцсетях и телеграм-канал.

Участники могут получить дипломы и ценные призы. Акция продлится до 1 октября 2026 года.