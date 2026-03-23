В Ростовской области за неделю произошло 58 пожаров

На водных объектах Дона за неделю погиб один человек.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 58 пожаров. В результате происшествий погибли два человека, еще восемь были спасены. Такой статистикой за неделю поделились в пресс-службе донского МЧС.

Также спасатели 18 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, где удалось спасти десять человек.

На водных объектах региона за неделю был зафиксирован один случай гибели человека.

