Ушла из жизни Татьяна Нечаева, много лет проработавшая в медицине Волгограда

Опытный финансист и помощник ректора ВолгГМУ скончалась после продолжительной болезни.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде скончалась Татьяна Нечаева, посвятившая свою жизнь работе в медицинских учреждениях региона. Эту печальную новость сообщил Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, добавляя, что Татьяна Владимировна ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На протяжении многих лет Татьяна Нечаева активно трудилась в различных важнейших медицинских организациях Волгоградской области. Она работала главным бухгалтером как в Волгоградском областном клиническом кардиологическом центре, так и в Клинической больнице скорой медицинской помощи № 25. Её профессионализм был востребован и в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Последние годы своей жизни Татьяна Владимировна передавала свои знания и богатый опыт Волгоградскому государственному медицинскому университету. Сначала она успешно выполняла обязанности главного бухгалтера вуза, а затем стала помощником ректора.

Коллеги всегда отмечали её исключительное трудолюбие, высочайший профессионализм и внимательное отношение к окружающим.

Коллектив университета выражает глубокую скорбь в связи с утратой Татьяны Нечаевой. Ректор Владимир Шкарин передает искренние соболезнования её семье и всем близким.