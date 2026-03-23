Ушла из жизни Татьяна Нечаева, много лет проработавшая в медицине Волгограда

В Волгограде скончалась Татьяна Нечаева, посвятившая свою жизнь работе в медицинских учреждениях региона. Эту печальную новость сообщил Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, добавляя, что Татьяна Владимировна ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
На протяжении многих лет Татьяна Нечаева активно трудилась в различных важнейших медицинских организациях Волгоградской области. Она работала главным бухгалтером как в Волгоградском областном клиническом кардиологическом центре, так и в Клинической больнице скорой медицинской помощи № 25. Её профессионализм был востребован и в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Последние годы своей жизни Татьяна Владимировна передавала свои знания и богатый опыт Волгоградскому государственному медицинскому университету. Сначала она успешно выполняла обязанности главного бухгалтера вуза, а затем стала помощником ректора.
Коллеги всегда отмечали её исключительное трудолюбие, высочайший профессионализм и внимательное отношение к окружающим.
Коллектив университета выражает глубокую скорбь в связи с утратой Татьяны Нечаевой. Ректор Владимир Шкарин передает искренние соболезнования её семье и всем близким.