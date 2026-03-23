Адвокат сказала белорусам, законно ли незнакомцу подсаживаться за чужой столик в кафе

Адвокат Минской городской коллегии Мария Макеева сказала белорусам, законно ли подсаживаться за чужой столик в кафе. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
Специалист пояснила, что с точки зрения норм действующего белорусского законодательства, посторонние могут подсаживаться за столик в кафе или же в другом заведении общепита, если он уже занят.
— Подобные ситуации чаще возникают в том случае, если все другие столики заняты. Какой-либо ответственности за такие действия не предусмотрено, — уточнила адвокат.
Она обратила внимание, что следует получить согласие у гостей за столиком, прежде чем за него сесть. В том случае, если один из посетителей ведет себя неподобающим образом — громко кричит, оскорбляет, хватает за одежду и части тела, — белорусы могут об этом сообщить охране или же вызвать милицию, объясняет Мария Макеева.
Тем временем белорусский адвокат сказал, как белорусам оспаривать штраф из «письма счастья».
Ранее адвокат сказала, получат ли белорусы штраф, если у водителя транспорта не было талонов.
Также мы писали, что власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска.