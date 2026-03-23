Конкурс идей для России стартовал

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Твоя идея может изменить регион: продолжается регистрация на XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».
С помощью конкурса Президентской платформы «Россия — страна возможностей» можно воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.
12 номинаций конкурса охватывают ключевые направления развития — от культуры и здоровья до науки и цифровой среды. Ключевая номинация года — «Единство народов моей страны», приуроченная к Году единства народов России.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно: подать заявку до 31 мая пройти заочную экспертизу, защитить проект перед экспертами, получить поддержку и возможности для масштабирования.
Также стартовал прием заявок для экспертов конкурса «Моя страна — моя Россия». Зарегистрироваться можно до 11 мая. Стать экспертом может каждый, кто обладает знаниями в одной из тематических номинаций конкурса или опытом в сфере социального проектирования, педагогики и работы с молодёжью.
