В Красноярском крае пьяного водителя оштрафовали за оскорбление адвоката

В Заозерном суд оштрафовал водителя, который в нетрезвом состоянии оскорбил адвоката. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел в августе 2025 года. Сотрудники ДПС ночью остановили автомобиль на одной из улиц города. За рулем находился мужчина, который управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Как выяснилось позже, это было не первое подобное нарушение — ранее водитель уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Повторный случай повлек за собой возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
Подозреваемому предоставили государственного защитника. Однако в ходе совместного ознакомления с материалами дела в отделе полиции между клиентом и адвокатом произошел конфликт. Мужчина оскорбил его.
После этого защитник отказался от дальнейшего участия в деле и обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Прокуратура провела проверку, по ее итогам было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, выраженное в неприличной форме».
Суд признал нарушителя виновным и назначил ему штраф. В настоящее время уголовное дело по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения находится на рассмотрении в Рыбинском районном суде.
