Один светофор не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Один светофор не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 23 марта. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорном объекте на пересечении улиц Литвинова и Приокской. Он будет отключен до 16:00.
Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что движение транспорта по улице Комсомольской прекратится в апреле.