Сергей Собянин: инновации московских компаний меняют строительную отрасль

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о развитии инноваций в строительной отрасли столицы. По его словам, значительная часть передовых решений создаётся именно в Москве — при участии городских технологических проектов и инновационных программ.
Ежегодно в столице возводятся миллионы квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры, строятся дороги, развязки и линии метро. Такие масштабы требуют внедрения современных технологий, которые позволяют ускорить работы и снизить их стоимость.
Так, московская компания «Вирсайн Инновации» разработала систему дистанционного управления башенными кранами. Операторы могут работать с земли, управляя техникой через пульт и экраны, а один специалист способен контролировать сразу несколько кранов. Это повышает эффективность и снижает риск аварий.
Другой проект компании «РусАпс» предлагает сборку зданий из готовых элементов — по принципу конструктора, без сварки и бетона. Технология уже прошла испытания и может применяться при строительстве домов до 12 этажей.
Также в отрасли внедряются цифровые решения. Например, мобильные 3D-сканеры создают точные модели объектов и автоматически сравнивают их с проектами, помогая быстрее выявлять отклонения и снижать влияние человеческого фактора.
«Мобильный 3D‑сканер “Л‑Скан Нано” компании “РАЙГРАС” помогает автоматизировать проверку хода строительства. Благодаря SLAM‑технологии и ИИ он “видит” окружающее пространство и создает подробную цифровую копию здания или сооружения», — отметил Сергей Собянин.
Кроме того, разработаны новые защитные покрытия для зданий. Они предотвращают промерзание, защищают от влаги, огня и коррозии, что увеличивает срок службы конструкций. Так, группа компаний «ТСМ Групп» разработала инновационное защитное покрытие TSMCERAMIC. Оно похоже на краску, но в его составе — вакуумные керамические микросферы.
Для плотной застройки Москвы критически важна биологическая и химическая стойкость: разработка защищает от плесени, грибка, агрессивных сред и коррозии.
Таким образом, здания и сооружения получают полноценную защиту оболочку, что напрямую влияет на их долговечность.
Проект получил премию «Новатор Москвы» в 2023 году. На сегодняшний день компания реализовала более тысячи проектов, суммарная площадь которых превышает 2,6 миллиона квадратных метров. Среди значимых объектов можно выделить стадион «Лужники», доходный дом М. М. Левина, а также сооружения компаний «Роснефть», «Мосэнерго» и «Мосводоканал».
Внедрение таких технологий делает строительство в Москве более качественным и устойчивым, а сами здания — долговечными и безопасными, заключил Сергей Собянин.