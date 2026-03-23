IT-отрасль стала самой высокооплачиваемой в Нижегородской области в 2025 году

Самой высокооплачиваемой отраслью в Нижегородской области в 2025 году стала IT-сфера. Об этом свидетельствует рейтинг «РИА Новости».
По данным составителей рейтинга, средняя зарплата IT-специалистов в регионе в 2025 году составила 159 тысяч рублей.
По зарплатам в отраслях Нижегородская область заняла 23 строчку. На первом месте Сахалинская область, где специалисты, которые работают в отрасли «Добыча нефти и газа», зарабатывают в среднем 328 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что сварщик в Нижегородской области может зарабатывать 180 тысяч рублей.