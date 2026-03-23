В Прикамье населенные пункты остались без электричества из-за аварии на ЛЭП

В диспетчерскую Кунгурских электрических сетей поступил сигнал о срабатывании автоматики на воздушной ЛЭП в Суксунском муниципальном округе. Специалисты оперативно выехали на место и выявили повреждение двух опор неизвестным транспортным средством, сообщает пресс-служба «Россети Урал».