Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье населенные пункты остались без электричества из-за аварии на ЛЭП

Нарушения в охранной зоне привели к повреждению энергообъекта.

Источник: Комсомольская правда

В диспетчерскую Кунгурских электрических сетей поступил сигнал о срабатывании автоматики на воздушной ЛЭП в Суксунском муниципальном округе. Специалисты оперативно выехали на место и выявили повреждение двух опор неизвестным транспортным средством, сообщает пресс-служба «Россети Урал».

ЛЭП, обеспечивающая электроснабжение населенных пунктов Верх Суксун, Киселево и Цыганский Лог, была отключена на два часа для ремонта. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение. По факту повреждения подано заявление в полицию.

Инцидент произошел из-за нарушения правил использования охранных зон энергообъектов. «Россети Урал» предупреждают, что такие нарушения опасны для жизни и могут вызвать перебои электроснабжения. В охранных зонах запрещены любые действия, угрожающие работе ЛЭП и безопасности людей.