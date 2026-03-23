В Прикамье населенные пункты остались без электричества из-за аварии на ЛЭП

В диспетчерскую Кунгурских электрических сетей поступил сигнал о срабатывании автоматики на воздушной ЛЭП в Суксунском муниципальном округе. Специалисты оперативно выехали на место и выявили повреждение двух опор неизвестным транспортным средством, сообщает пресс-служба «Россети Урал».
ЛЭП, обеспечивающая электроснабжение населенных пунктов Верх Суксун, Киселево и Цыганский Лог, была отключена на два часа для ремонта. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение. По факту повреждения подано заявление в полицию.
Инцидент произошел из-за нарушения правил использования охранных зон энергообъектов. «Россети Урал» предупреждают, что такие нарушения опасны для жизни и могут вызвать перебои электроснабжения. В охранных зонах запрещены любые действия, угрожающие работе ЛЭП и безопасности людей.