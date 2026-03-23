Студентки из Ростова получили один миллион рублей за карточную игру

Один миллион рублей получили студентки Южного федерального университета Диана Юрасова и Дарья Плетнева за создание логопедической игры «Лексифика». С помощью игральных карт дети, испытывающие проблемы с речью, научатся связно и бегло говорить. Грант выделен в рамках всероссийского конкурса «Студенческий стартап».
Идея проекта родилась на первом практическом занятии в университете.
— Мы услышали фразу, которая стала для нас отправной точкой. Логопед сказала: «Мне так не хватает хорошей игры по слоговой структуре слова, чтобы все типы слогов были и красочные картинки были тоже», и мы подумали: а почему бы и нет? Так и появилась идея — создать игру, которая будет нравиться детям, чтобы они просили поиграть в нее снова и снова, — рассказала Диана Юрасова.
Обучающее пособие решили делать на основе методики профессора РАНХиГС Аэлиты Марковой, которая предполагает обучение от простых слов к сложным. Поэтому колоды карт были разделены по тому же принципу: первая содержит простые слова из двух слогов, например, «ма-ма», «ва-за», «ко-за», а последняя — слова со всевозможными типами слоговых конструкций.
— Критерий подбора был таким: слова должны быть простыми для произношения, а их изображения на карточках — понятными и красочно иллюстрированными. Мы специально тестировали слова на понятность для мальчиков и девочек. Например, изначальное слово «ива» часто обобщалось детьми до «дерево», что указывает на сложность с конкретизацией понятий на раннем этапе. Поэтому такие лексемы были перенесены в дополнительную колоду для усложнения на более продвинутых уровнях, — пояснила Диана Юрасова.
При разработке «Лексифики» девушки также учитывали другие нюансы для того, чтобы игра получилась привлекательной для маленьких игроков в возрасте от трех до семи лет.
Например, как рассказала Дарья Плетнева, цвета карт — желтый, розовый и голубой — подобраны с помощью искусственного интеллекта, и каждый из них влияет на определенные особенности детей, благодаря чему карты не только выглядят привлекательно, но и запоминаются.
Принцип «Лексифики» довольно прост. Игроки, ребенок, логопед или родители, выкладывают по одной карте одинаковых цветов и называют то, что на них изображено. В некоторых случаях — выполняют действие или отвечают на вопросы.
— Каждое задание подобрано под конкретный речевой компонент. А чтобы выиграть, нужно придумать больше слов и не повторить предыдущих игроков. Через соревновательные задания малыши отрабатывают произношение сложных слов, расширяют словарный запас и осваивают грамматику, — рассказала Диана Юрасова.
Придуманную студентками игру практикующие логопеды испытали в детских садах Ростова-на-Дону и оставили самые положительные отзывы.
— Даша и Диана проделали огромную работу, создав уникальный образовательный продукт, который отвечает современным запросам профессионального сообщества и заинтересованных родителей. Качественная и проработанная игра на развитие речи уже сегодня может быть востребована как среди специалистов, так и среди родителей, — отметила старший преподаватель кафедры психологии образования Академии психологии и педагогики ЮФУ Ирина Гордикова.
Игра уже вышла на рынок — появились первые покупатели. Полученные в рамках конкурса средства девушки планируют направить на развитие методической базы, запуск серийного производства и создание дополнительных модулей для работы с детьми с особыми потребностями.