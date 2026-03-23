Милашек косуль показал Воронежский биосферный заповедник

Сотрудники Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В. М. Пескова запечатлели милейшую стаю косуль. Животные вышли на опушку, где оттаял снег и открылось пространство с сухой травой, желудями и пролесками. Копытные очень обрадовались весне и свежему рациону. Кроме выглядывающих первоцветов, косули скусывают тоненькие веточки кустарников.

Сотрудники Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В. М. Пескова запечатлели милейшую стаю косуль. Животные вышли на опушку, где оттаял снег и открылось пространство с сухой травой, желудями и пролесками. Копытные очень обрадовались весне и свежему рациону. Кроме выглядывающих первоцветов, косули скусывают тоненькие веточки кустарников.

— Сухие растения копытные тоже используют в пищу, чтобы хоть как-то разнообразить наскучившие за зиму веточные корма. В таком виде нам попалась мыльнянка лекарственная. А на одном из фото молодая косуля жует звездчатку ланцетолистную, — уточнила фенолог Инна Сапельникова.