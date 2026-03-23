Милашек косуль показал Воронежский биосферный заповедник

Сотрудники Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В. М. Пескова запечатлели милейшую стаю косуль. Животные вышли на опушку, где оттаял снег и открылось пространство с сухой травой, желудями и пролесками. Копытные очень обрадовались весне и свежему рациону. Кроме выглядывающих первоцветов, косули скусывают тоненькие веточки кустарников.