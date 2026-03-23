Нынешний март оказался самым необычным в Хабаровском крае

Март, который разбудил весну-2026, понемногу прибавляет тепла. На предстоящей неделе в Хабаровском крае даже ночные температуры станут положительными, а на юге они будут уже с солидным плюсом.
— Последняя неделя марта ожидается без осадков, только местами пройдут небольшие осадки, на юге — уже преимущественно в виде дождя, на севере — в виде мокрого снега, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Это случится в середине недели — 25,25 марта, а потом еще и 28 марта. Температура ночью в начале недели будет подниматься от — 3…-10, в горах до — 19 градусов, то потом ночи станут теплее, −6…+1 градус, днем в южной половине края, после 26 марта воздух будет прогреваться до +6…+13 градусов.
В Хабаровске небольшие осадки прогнозируются 25, 26 и днем 28 марта, в остальные дни — без существенных осадков, ветер юго-западный 5−10 метров в секунду.
Предстоящая ночь ожидается еще достаточно прохладной, −6…-8, в дальнейшем воздух начнет прогреваться до −4…-6 градусов, а потом уже до 0. Днем преобладающий фон температур +5…+10 градусов.
Особенность нынешнего марта в том, что север края буквально засыпало снегом. К примеру, в Аяне за две декады выпало 4,5 месячной нормы осадков. Примерно столько же снега обрушилось и на Охотск.
И при этом именно на севере наблюдались необычно высокие температуры. Так, в Нелькане воздух в марте прогрелся на 10 градусов выше нормы.
Природа не первый раз преподносит нам сюрпризы. Самый холодным день 24 марта зафиксирован в Хабаровске в 1950 году, тогда столбики термометров опустились, представить только, до отметки в минус 30 градусов! Зато в 1959 году природа подарила рекордно теплый день, воздух прогрелся до +12!
На Руси считалось, что 24 марта начинается движение сока в березах. Весна! Ее чувствуют люди, деревья и птицы, которые вот-вот начнут возвращаться в родные края.