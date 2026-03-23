Татарстан стал самым популярным регионом для майских поездок

На республику пришлось 16,3% заказов.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан занял первое место в рейтинге самых востребованных направлений для путешествий на майские праздники. На республику пришлось 16,3% от всех бронирований по стране, а спрос на отели увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом.

Год назад регион был на третьей строчке. На втором месте расположился Санкт-Петербург (14%), на третьем — Краснодарский край (10%). В пятерку также вошли Нижегородская и Калининградская области.

Доля россиян, путешествующих в одиночку, выросла до 24%. Половина туристов поедут отдыхать вдвоем, 15% — втроем. Средняя продолжительность бронирования составила 2,3 дня, а суточный чек увеличился до 10,6 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Напомним, в марте жители Татарстана получили два периода длинных выходных. Это было связано с празднованием Международного женского дня и Ураза-байрам.