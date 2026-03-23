95-летие отметила нижегородская блокадница Нина Параничева

95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, заслуженный ветеран Нижегородской области Нина Параничева. Об этом сообщили в министерстве соцполитики региона.
В 1942 году Нина Степановна вместе с сестрой находились в Ленинграде, когда их эвакуировали в Нижегородскую область. Военные годы девушка провела в детских домах в поселках Воздвиженское и Галибиха Воскресенского района, а в 1950 году окончила Горьковское медицинское училище и 48 лет проработала фельдшером в Борском районе.
Нижегородка ведет активную общественную работу, занимая ныне пост заместителем председателя Нижегородской областной организации жителей и защитников блокадного Ленинграда, принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, в том числе на «Уроках мужества» в школах.
В 2024 году Нина Степановна приняла участие в первой поездке нижегородских ветеранов-блокадников в Санкт-Петербург, организованной по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
