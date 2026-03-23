95-летие отметила нижегородская блокадница Нина Параничева

В 1942 году Нина Степановна вместе с сестрой находились в Ленинграде, когда их эвакуировали в Нижегородскую область. Военные годы девушка провела в детских домах в поселках Воздвиженское и Галибиха Воскресенского района, а в 1950 году окончила Горьковское медицинское училище и 48 лет проработала фельдшером в Борском районе.