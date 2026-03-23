В Ачинске 30 человек вступили в регистр доноров костного мозга

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Федеральный регистр доноров костного мозга пополнился 30 жителями Ачинска.
Донорская акция прошла на территории глиноземного комбината, где работала выездная бригада Красноярского центра крови. Такие мероприятия здесь проводят дважды в год. Как отмечают организаторы, сотрудники предприятия активно участвуют в акции и осознанно вступают в регистр, понимая важность донорства для спасения жизней.
Сегодня в базе регистра состоят более 5000 жителей Красноярского края. При этом по стране количество потенциальных доноров остается недостаточным — около 357 тысяч при необходимом уровне не менее 500 тысяч.
В краевом минздраве напоминают, что ккаждые 20 минут в России у кого-то диагностируют рак крови. Во многих случаях пациентам требуется трансплантация костного мозга от неродственного донора, а шанс найти совпадение — примерно один на 10 тысяч.
Присоединиться к регистру можно, сдав образец крови в Красноярском краевом центре крови № 1, его филиалах или во время выездных акций.
