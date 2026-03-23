Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый офис врача общей практики открыли в Богородском округе

На его создание и оснащение направили свыше 26 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

20 марта в деревне Березовка Богородского округа открыли новый офис врача общей практики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Строительство и оснащение модульного здания проходило в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В общей сложности в реализацию проекта вложили больше 26 млн рублей. Деньги направили на подготовку территории к объекту, на возведение здания, а также закупку 150 единиц медицинской техники и мебели.

Офис врача общей практики оснастили тонометрами, фонендоскопами, холодильниками для препаратов, термоконтейнерами, шинами, носилками, компьютерной техникой с доступом к Сети, аппаратом ЭКГ, дефибриллятором и т.д. Уточняется, что офис подключили к центральным системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В модульном здании появились кабинеты для врача и фельдшера, для осмотров, процедур, физиотерапии. Оказывать помощь пациентам будут врач общей практики Любовь Кузнецова, фельдшер Ирина Суханова и медицинская сестра Наталья Поршнева.

«Раньше наше медучреждение находилось на первом этаже жилого дома, что не отвечало современным требованиям. Созданные условия позволяют оказывать медицинскую помощь на новом уровне», — сказала Любовь Кузнецова.

Новый офис обеспечит доступной первичной медико-санитарной помощью более 1,5 тысячи жителей деревни Березовка. Будет организован прием как взрослых, так и юных пациентов.

Ранее мы писали, что пятый в Нижегородской области региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске.