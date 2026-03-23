Электрички Нижний Новгород — Казань отменят в апреле из-за ремонта путей

Весенний график пригородных поездов на направлении Нижний Новгород — Казань ждут изменения. В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях ряд электричек временно выведут из расписания.
По информации перевозчика, отмены запланированы на 30 марта, а также на девять дат в апреле: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 числа.
В эти же дни некоторые пригородные поезда будут курсировать по укороченным маршрутам. Так, часть рейсов завершит движение на станции Суроватиха, не доезжая до Казани.
Железнодорожные компании призывают пассажиров планировать поездки заранее и внимательно следить за изменениями в расписании.