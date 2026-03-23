Игрушки с недетским нюансом: в США обнаружили опасную находку в куклах Барби

CBS: наркотики нашли в упаковках кукол Барби в американском магазине.

Источник: Комсомольская правда

В США нашли игрушки с недетским дополнением. Отмечается, что в субботу, 21 марта, полиция сообщила, что фентанил был обнаружен в упаковках с куклами Барби, которые продавались в дисконтом магазине в Миссури. Об этом пишет издание CBS.

Полиция Индепенденса сообщила, что служба безопасности Cargo Largo обнаружила подозрительное порошкообразное вещество в упаковке куклы Барби. Вещество — фентанил. Полиция и Cargo Largo изъяли пять зараженных посылок с куклами Барби.

«Нет оснований полагать, что скомпрометированные устройства были отправлены в другие магазины, и о пострадавших не сообщается», — резюмировали правоохранительные органы, комментируя опасную находку.

Ранее KP.RU сообщил, какие игрушки прививают детям традиционные ценности. Аналитики «Комсомолки» посоветовали покупать детям кукол и пупсов.

