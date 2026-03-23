Солнце, лыжи и полевая кухня: в Пашино прошёл 19-й лыжный праздник

Ровно в 11:30 у спорткомплекса Центра внешкольной работы «Пашинский» началось построение. Подтягивались участники со всего Калининского района и не только — из Пашино, Стрижей, Садового, Сосновки и военного городка «Гвардейский». Многие пришли целыми семьями.
«Победить будет сложно, но тем дороже победа», — сказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин, открывая соревнования. Он напомнил, что традиция началась 19 лет назад, когда лыжники жаловались на сложность попадания на «Лыжню России». В следующем году будет двадцатая «Лыжня», и участников более трёхсот, поэтому победа будет особенно ценной. «Удачи вам всем! С праздником!», — добавил он.
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Леонид Рыбин подчеркнул, что традиция зародилась здесь не случайно. В жилом районе Пашино уже много десятилетий работает школа лыжного спорта, которая вырастила множество спортсменов. «Я всем желаю хорошего настроения, спортивного духа и прекрасного весеннего настроения», — сказал он.
Старт дали ровно в полдень. Забеги распределили по возрастным группам: детям — 500 метров, школьникам — до 2 километров, взрослым — до 3 километров. Участников поддерживали болельщики, расположившиеся вдоль трассы.
Финишировавших ждали традиционные атрибуты лыжного праздника: горячий чай и гречневая каша из полевой кухни. Участники активно делились впечатлениями и обсуждали результаты забегов. Детям, участвовавшим в гонке, полагался дополнительный бонус — батончик шоколада.
Победителей и призёров награждали грамотами, медалями и призами от депутата Вячеслава Илюхина. За 19 лет «Лыжня Пашино» стала не просто спортивным событием, а настоящим праздником для всех, кто выбирает активный образ жизни.
Идея, родившаяся в 2007 году как альтернатива дальним поездкам на «Лыжню России», выросла в любимую семейную традицию. За все годы в соревнованиях приняли участие более 6 тысяч человек. География расширяется, количество желающих встать на лыжи растёт.
Следующий год для «Лыжни Пашино» станет юбилейным. Организаторы обещают яркие старты, а значит, лыжников в Пашино станет ещё больше.
Фотографии предоставлены Александром Моисеевым.