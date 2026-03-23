МИД России назвал приоритет во внешней политике России

Развитие отношений с Индией для России — один из приоритетов внешней политики. Москва уважает курс Нью-Дели на защиту национальных интересов. Об этом на конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.