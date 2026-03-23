МИД России назвал приоритет во внешней политике России

Лавров: Укрепление отношений с Индией является приоритетом для России.

Источник: Комсомольская правда

Развитие отношений с Индией для России — один из приоритетов внешней политики. Москва уважает курс Нью-Дели на защиту национальных интересов. Об этом на конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели — в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов… Высоко ценим, что этот подход всецело разделяют и наши индийские друзья», — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства. Российский лидер отметил, что между двумя странами сложилась давняя дружба и хорошие отношения, а в 2025 году отмечалось 77-летие установления дипломатических отношений.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
