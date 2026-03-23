МИД России назвал приоритет во внешней политике России

Развитие отношений с Индией для России — один из приоритетов внешней политики. Москва уважает курс Нью-Дели на защиту национальных интересов. Об этом на конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели — в числе наших безусловных внешнеполитических приоритетов… Высоко ценим, что этот подход всецело разделяют и наши индийские друзья», — отметил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства. Российский лидер отметил, что между двумя странами сложилась давняя дружба и хорошие отношения, а в 2025 году отмечалось 77-летие установления дипломатических отношений.