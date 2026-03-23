Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво скорректировали расписание из-за ограничений в небе над Ленобластью

Пассажирам советуют проверять статус рейса перед выездом в аэропорт.

Источник: Клопс.ru

Из-за ограничений в небе над Ленинградской областью в калининградском аэропорту Храброво скорректировали расписание прилётов и вылетов. Об этом сообщили в телеграм-канале авиагавани в понедельник, 23 марта.

Жителей и гостей Калининградской области просят заранее уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт, чтобы избежать возможных неудобств. В пресс-службе Храброво также напомнили, что при задержках рейсов пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Статус рейса рекомендуют отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний — по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в колл-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550−550.

Изменения в расписании прилётов и вылетов затронули рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Утром в Храброво задержали 19 рейсов.