21-летнего дроппера задержали в Дальнеконстантиновском районе

21-летнему жителю Дальнеконстантиновского района грозит до трех лет лишения свободы за дропперство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Молодой человек получил от неизвестного предложение о дополнительном заработке и согласился на него. По указанию куратора фигурант открыл банковский счет на свое имя и передал коды доступа к нему.
После этого возможность входа в личный кабинет была утрачена, поскольку мошенники привязали счет к новому номеру. За свои действия молодой человек получил 15 000 рублей. «Зарплату» ему перевели в виде криптовалюты на «скрытый кошелек».
