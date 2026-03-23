21-летнего дроппера задержали в Дальнеконстантиновском районе

Он оформил банковский счет и передал доступ к нему неизвестному.

Источник: Живем в Нижнем

21-летнему жителю Дальнеконстантиновского района грозит до трех лет лишения свободы за дропперство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Молодой человек получил от неизвестного предложение о дополнительном заработке и согласился на него. По указанию куратора фигурант открыл банковский счет на свое имя и передал коды доступа к нему.

После этого возможность входа в личный кабинет была утрачена, поскольку мошенники привязали счет к новому номеру. За свои действия молодой человек получил 15 000 рублей. «Зарплату» ему перевели в виде криптовалюты на «скрытый кошелек».

Ранее мы писали, что 35-летний житель Ардатова стал фигурантом дела о дропперстве.